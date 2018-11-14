Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı
- Kar nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı - Yolda mahsur kalan vatandaşlara Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin yardım etmesi - Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması - Mahsur kalan sürücülerle röportaj - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile röportaj - Kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 3 araçtaki 22 vatandaş, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldıMUŞ (AA) - Muş 'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İnardı ve Üçevler köyünden merkeze doğru yola çıkan 2 minibüs ve otomobil karın kapattığı yolda mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak, iş makinesi yardımıyla yolu ulaşıma açtı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle yüksek kesimlerde köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.
'22 köy, 22 mezra yolumuz kapanmış durumda'İhbar üzerine hemen iş makineleri ile müdahalede bulunduklarını aktaran Yentür, "3 aracın yolda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçerek, yaklaşık 2 saat sonra 22 vatandaşımızın mahsur kaldığı bölgeyi iş makineleriyle açarak kurtardı. İlimizde kar yağışı nedeniyle 22 köy, 22 mezra yolumuz kapanmış durumda." diye konuştu. Mahsur kalan vatandaşlardan Sıdık Şahin ise aniden bastıran kar nedeniyle yolda 2 saat mahsur kaldıklarını, özel idare ekiplerini telefonla arayıp yardım istediklerini belirtti.