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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

- iş makinelerinin çalışması

İş Makinesi Kar Kalınlığı Köy Yolları Allah Kar Yağışı 

-- 3 iş makinesinin bir arada yolu açmaya çalışması
-- kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması
-- kar savurma aracının kar püskürtmesi
-- donan iş makinelerinin ateşle ısıtılması
-- kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu alanlardan detay
-- iş makinelerinin geçtiği yerlerin tünelleri andırması
-- genel detaylar
-- Muş İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner Röp.
-- Ağıllı köyü muhtarı Abdusselam Dinçer Röp.

( MUŞ )- İş makinelerinin açtığı karla kaplı yollar tünelleri andırıyor MUŞ

- Muş’ta kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yollarını açmaya çalışan iş makinelerinin geçtiği bölgeler tünelleri andırıyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışıyla ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yerlerde ilerlemekte güçlük çekiyor. İş makinelerinin boyunu aşan karla kaplı yollar, ekiplerin hummalı çalışmasıyla ulaşıma açılmaya çalışılıyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda 4 iş makinesiyle zorlu çalışma yürüten ekipler, soğuk hava nedeniyle donan makineleri de küreklerin üzerinde yaktıkları ateşle ısıtmaya çalışıyor. Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, yoğun kar yağışı nedeniyle 316 köy yolunun ulaşıma kapandığını, Üçevler grup köy yolunda bir haftadan beri çalıştıklarını söyledi.

“Kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşıyor” Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaştığını ifade eden Diner, “Fırtına ve kar yağışı nedeniyle zorluk çekiyoruz. Kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşıyor. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 24 saat durmadan köy yollarında çalışmaktayız” dedi.
Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer ise özel idare ekiplerinin çalışmasının gece-gündüz devam ettiğini ifade etti.
İş makinelerinin karın içerisinde kaybolduğunu belirten Dinçer, “9 köy ve 22 mezramızın yolu en kısa zamanda açılacak inşallah. Ekipler zorlanıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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