Muş'ta kapalı 110 köy yolu ulaşıma açıldı İzle

-Greyder ve bıçaklı iş makinesinin art arda ilerlemesi

-Karlı yolların karlardan temizlenmesi

-Mezra içerisinde ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan Miyeser Özdemir Röp.

-Abdulkerim Özdemir Röp.

-Sadullah Özdemir Röp.

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür Röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'ta yaklaşık 5 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 110 köy yolu ekipler tarafından ulaşıma açılırken, mezra yollarında da çalışmalar aralıksız sürüyor. Kentte kar yağışı ve tipi kırsal ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkeze bağlı Savaşçılar köyü Özdemirler mezrasında yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, 110 köy yolunun tamamını yeniden ulaşıma açarken, birçok mezrada da yol açma çalışmalarına devam ediyor. 31 iş makinesi ve 50 personelle 7/24 esasına göre yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer kar kalınlığının 3-4 metreye ulaştığı yerlerde de yol açmakta güçlük yaşıyor. Özdemirler mezrasında ikamet eden Miyeser Özdemir, 3-4 günden bu yana kar altında olduklarını belirterek, "Yollarımız kapalı. Allah devletten razı olsun gelip yolumuzu açtılar. Birkaç gündür evden hiç çıkamıyoruz. Hayvanlarımız hep içeride. Tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

Abdulkerim Özdemir de, 5 gündür kar altında olduklarını ve bütün ekiplerin VEDAŞ'la birlikte seferber olarak yollarını açtıklarını söyledi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını kaydeden Sadullah Özdemir, "Şu anda İl Özel İdaresini aradık. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekipleri buraya seferber etti. Yolumuz açıldı ve VEDAŞ ekipleri de buradalar. 1,5 metreden fazla burada kar var. Çok zor durumdayız. Allah devletimizden razı olsun onlar gelmeseydi biz bu halde" ifadelerini kullandı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, kentte etkili olan kar yağışının yüksek yerlerde özellikle yer yer 3-4 metreye ulaşan bir yağış miktarı olarak düştüğünü söyledi.



Kar yağışı ile 110 köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Yentür, "Yaklaşık 70 tane mezramızın yolu da bu köylerimizle birlikte ulaşıma kapandı. 15 greyder, 13 loder, 3 kar bıçaklı iş makinesi ile toplamda 31 iş makinesi ve 50 personelle 24 saat içerisinde 110 kapalı olan köy yolumuzu açtık. Vatandaşımızın seyri seferini kolaylaştırdık. İl Özel İdaresi olarak bu yolların açılması için her bölgeye ekip görevlendirmesi yaptık. Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, kışla ilgili kış tedbirleri ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda geniş katılımlı bir toplantı yaparak, bütün birimlerin görevlerini kendilerine tevdi etti. Aynı zamanda birimler arası koordinasyon ve yardımlaşmayı da talimatlandırdı. İnşallah kazasız belasız kış mevsimini atlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

(UU-ŞAK-Y)

