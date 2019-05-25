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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muş'ta hayvanların nehirdeki yolculuğu

Muş'ta hayvanların nehirdeki yolculuğu

- Hayvanların sudan geçişleri - Çoban Ekrem Yılmazın konuşması - Mahalle Muhtarı Mustafa İrfan Subaşı'nın açıklamasıMUŞ (AA) - Muş 'ta çobanlar, hayvanları otlatmak için her gün Karasu Nehri'nden geçiriyor.Çobanlar sabah Yeşilce Mahallesi'nde yaklaşık 180 büyükbaş hayvanı nehirden geçirerek meraya ulaştırıyor.Hayvanları merada otlatan çobanlar, güneşin batmasıyla onları tekrar sudan geçiriyor.Mahalle muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, meralarının büyük ölçüde nehrin karşısında olduğunu söyledi.

Çobanların hayvanları günde iki kez nehirden geçirdiğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:"Hayvanlarımız yaz aylarında nehrin diğer tarafında kalan meralık alana geçebilmek için mecburen o yolu kullanıyorlar. O yolu kullanırken de nehrin içinde bulunan taşlara takılıyorlar. Bir iki hayvanımız telef oldu. Diğer tarafa geçiş yapmamız için köprü yapılmış fakat köprü biraz uzak, vatandaşların ekili tarlaları olduğu için mecburen nehri kullanıyoruz."Çaban Ekrem Yılmaz da hayvanları nehirden geçirirken zaman zaman zorlandıklarını dile getirdi.

Sudan Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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