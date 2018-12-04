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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Muş’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

Muş’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

Arşiv Görüntü

( MUŞ ) MUŞ

Tahkikat Akalan Öğretmen Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen ve aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu toplam 13 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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