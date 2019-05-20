Muş'ta etkili olan yağışlar, çiftçiyi olumsuz etkiledi
- Tarlalarda yapılan ekim çalışmalarından genel görüntüler - Merkeze bağlı Kıyık köyü sakinlerinden Mehmet Gergin konuşması - Mustafa Gerginin konuşması - DetaylarMUŞ (AA) - Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, kentte havaların geç ısınması ve yağışlar nedeniyle 15 bin çiftçinin mağdur olduğunu ileri sürdü.Yıldırım, yaptığı açıklamada, yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle çiftçilerin tarlalarını bir ay geç ekebildiğini belirterek geçen yıla göre pancarda 30, mısır ve diğer ürünlerde de 25 gün gecikmeli olarak ekim işlerinin başladığını ifade etti. Karın geç erimesi ve yağmur nedeniyle çiftçilerin tarlaya giremediğini anlatan Yıldırım, şöyle dedi:"Bu olumsuzluklar çiftçilerimize hem hayvanlarına yem bulmaları anlamında sıkıntı yarattı hem de gereken tarihte tarlalarına ekim yapmalarını engelledi. İlimizde yaklaşık 15 bin çiftçimiz mayıs ayının yarısını geride bırakmamıza rağmen ekime devam ediyor. Özellikle pancar ekiminde sıkıntı yaşandı."Merkeze bağlı Kıyık köyü sakinlerinden Mehmet Gergin de tarlaları geç ektikleri için verim konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, ramazan ayında zor olmasına rağmen çalışarak ekimi bitirmeye çalıştıklarını aktardı.Gergin, geçen yıl bu dönemde pancarın birinci çapasını bitirirken bu yıl daha ekimi bitiremediklerini sözlerine ekledi.
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