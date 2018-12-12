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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muş'ta dere taştı, köyü su bastı

Muş'ta dere taştı, köyü su bastı

- Muş 'ta taşan derenin köyü basması - Sul altında kalan köyden detay görüntüler - Vatandaşların suları tahliye etmesi - Yoncalıöz köy muhtarı Abdullah Bahtıyar’ın konuşması - Su basan ahırdan detay görüntüler - Gülşah Tan isimli vatandaşın yavru köpeğini kucaklaması - Yoncalıöz köyünde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastıMUŞ (AA) - Muş 'un Yoncalıöz köyünde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar zarar gördü.Kentte 3 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle merkeze bağlı Yoncalıöz köyünden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlara su bastı.Bazı köylüler eşyalarını kurtarmak için evlerin çatısına çıkarttı, hayvan sahipleri ise büyük ve küçükbaş hayvanlarını güvenilir alanlara götürdü.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.Köy Muhtarı Abdullah Bahtıyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Dağdan gelen suların derenin taşmasına neden olduğunu aktaran Bahtıyar, "Köyümüzde birçok ev su altında kaldı. Ahırlarımız su doldu ve birçok hayvanımız telef oldu. Kış aylarında hayvanlar için biriktirdiğimiz samanlarımız su altında kaldı. AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan köylüleri bot yardımıyla evlerinden çıkardı." dedi.
Evini su basan 86 yaşındaki Gülşah Tan ise eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini anlatarak, "Sel aniden gelip evin içine doldu ne olduğunu anlayamadık. Bir yavru köpeğin suda sürüklendiğini gördüm, boğulmasın diye onu alıp kuru bir bezle sarıp kurutmaya çalıştım. Şu anda evde kullanılacak hiçbir eşyam kalmadı ve zarar gören eşyalarımı da köylülerin yardımıyla evin çatısına taşıdım." diye konuştu.

Köy Muhtarı Hayvan 

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