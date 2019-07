Muş’ta “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kutlandı İzle

-Protokol üyelerinin vatandaşlarla kortej yürüyüşü

- Muş’ta “Demokrasi ve Milli Birlik Gününün” 3. sene-i devriyesi münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi.

Muş Valiliği önünde toplanan binlerce kişi kortej halinde belediye meydanına yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için Fatiha okundu. Mehteran ekibi tarafından hazırlanan ilahi kasideler seslendirildi. Eşi Uzman Dr. Meşide Gündüzöz ile birlikte kürsüye gelen Muş Valisi Doç. Dr İlker Gündüzöz, Alparslan’ın memleketi Muş’tan Ankara’ya, İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye selam gönderdi. 15 Temmuz’da millete ve vatana ihanet edildiğini anlatan Vali Gündüzöz, “Muş Ovasının kınalı toprakları gibi kınalı elleri olan analarımızın ellerini öperek konuşmama başlıyorum. Alparslan’ın memleketinden Ankara’ya, İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye selam olsun. Burası çok farklı bir diyar burası bin yıl önce bu toprakları vatan edindiğimiz yerin kapısı. Burası herhangi bir diyar değil. Bizler Alparslan’ın torunlarıyız. 15 Temmuz 2016’da bu millete, bu vatana ihanet edilmiştir. Ve bu ihanet belki bin yıllık tarihimizdeki en büyük ihanetlerden biridir. Belki en büyüğüdür. Ama hainlerin hesap edemediği bir şey var. Bu millet yedisinden yetmişine o gün sokaklara döküldü. Ellerinde Türk Bayrağı ve birazdan şehit olabileceklerini bilerek, Allah’u ekber diyerek vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Nitekim 250 şehit verdik, 2 binin üzerinde gazimiz oldu ve bu memleketin evlatları, bu vatanı hainlere bırakmadı. Allah’a hamdolsun ki her yerde olduğu gibi Muş’ta da aynı tepkiyi bizim aziz milletimiz gösterdi. Hanımıyla beyiyle, yaşlısıyla genciyle hatta ve hatta çocuklarıyla sokaklara döküldüler.” dedi.

Hainlerin hesaplarının tutmadığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Hainler hesap edemediler, kendileri gibi zannettiler batılı güçler. En ufak bir zorlukta isyan eden, devletine başkaldıran batılılar gibi zannettiler. Ama bu aziz millet her türlü zorlukta aç kalma pahasına, şehit olma pahasına vatan için sokaklara dökülür, ezanı dindirmez, bayrağı indirmez. Bunu hesap edemediler. 3 yıl geçmiş ama Muş’ta Muşlu hemşerilerimde o günkü heyecan bugünde devam ediyor. Hiçbir şey kaybolmamış. Bu memleket daha güzel günlere gidecek. Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gün sokaklara dökülen, onun riyasetinde bu vatanı kurtaran aziz milletimiz o günden bu güne çok şeyler yaptı. Hukuk aleminde düzenlemeler yaptı, hainlerle hesaplaştı aynı zamanda hem ekonomi büyüyor her alanda gelişme hızla oluyor ve kendimiz milli menfaatlerimizi batılı bir takım sözde müttefik olacak devletlere karşı kendi milli menfaatlerimizi her şeye rağmen koruma kabiliyetine ulaştık. Biz gerçekten bağımsız ve hür bir devletiz, hür bir milletiz. Ne kadar güçlü olursak o kadar söz sahibi oluruz, o kadar bayrağımızı göklere daha da yükseklere çıkarırız ve o kadar mutlu oluruz. Onun için birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza etmeliyiz. Özü bir, sözü bir, dini bir, geleceği bir, mazisi bir bu millet her zaman bir arada bir olmalı, iri olmalı ve diri olmalı.” diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, bugünün 80 milyon isimsiz ve silahsız kahramanın destan yazdığı bir gün olduğunu söyledi.



251 canın şehadet ile şereflendiğini kaydeden Başkan Asya, “Binlerce gazilik şerefiyle şan verdiği, aldığı kıymetli bir gün. Bugün artık hiçbir şeyin dün gibi olmayacağı, yarını aydınlık, yarını özgürlük, yarının inananları olacağı bir gün. 3 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamı bu ülkenin geleceğine kast edildi. Bir grup hain bu ülkenin onurlu halkına kurşun sıktı. Her şeyi kendilerince hesap etmişlerdi ancak Allah’ın hesabını düşünememişlerdi. Bu aziz milletin göğsünü tanklara, toplara siper edeceğini hesaba katmamışlardı.” İfadelerini kullandı. 15 Temmuz gazilerinden Abdullah İrgin ve Sedat Ergün’ün de birer konuşma yapmasının ardından, İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından dua edildi. Son olarak il genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu. Programa; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay ihsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.