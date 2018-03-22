Muş'ta camilerde namazlar kılındı, dualar edildi

-Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunması

-Duaların edilmesi ve genel detay



( MUŞ -HD) MUŞ



- Muş'ta, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili, cemaatin duası ve kıldığı namazla eda edildi. Kentte başta Salih Muhlise Çağlayan Camisi olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında vatandaşlar tarafından namaz kılınıp, dualar edildi. Yatsı namazının ardından başlayan ve İl Müftüsü Alaettin Bozkurt'un da katıldığı kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Din görevlileri tarafından okunan ilahilere vatandaşlar da eşlik etti.

