Muş’ta ahır çöktü:130 küçükbaş hayvan telef oldu

-köylülerin ve ekiplerin hayvanları bulundukları yerden çıkarması

-telef olan hayvanların pikapa yüklenmesi



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Yeşilova Beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde meydana geldi. Hıyas Yaman isimli hayvan sahibinin ahırı yağışlara dayanamayıp çöktü. Ahır içerisinde bulunan 90 koyun ve 40 kuzu olmak üzere toplam 130 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak, telef oldu. Durumun ekipleri bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken, AFAD ise zarar tespit çalışması başlattı.

