Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muş’ta ahır çöktü:130 küçükbaş hayvan telef oldu

Muş’ta ahır çöktü:130 küçükbaş hayvan telef oldu

telef olan hayvanlardan detay

Jandarma Bild Güvenlik Önlemi Hayvan 

-köylülerin ve ekiplerin hayvanları bulundukları yerden çıkarması
-telef olan hayvanların pikapa yüklenmesi

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Yeşilova Beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde meydana geldi. Hıyas Yaman isimli hayvan sahibinin ahırı yağışlara dayanamayıp çöktü. Ahır içerisinde bulunan 90 koyun ve 40 kuzu olmak üzere toplam 130 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak, telef oldu. Durumun ekipleri bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken, AFAD ise zarar tespit çalışması başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı