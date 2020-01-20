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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Muş’ta 95 köy yolu ulaşıma kapandı Haberi

Muş’ta 95 köy yolu ulaşıma kapandı Haberi

- iş makinesinin çalışması

İş Makinesi Harekete Geç Kar Yağışı 

-- kapalı yolların ulaşıma açılmasını sağlamaları
-- iş makinesinden genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla harekete geçen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışması başlattı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için zorlu yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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