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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Muş’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi İzle

Muş’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi İzle

ARŞİV

( MUŞ ) MUŞ

Polis Tahkikat Jandarma Terör Örgütü 


- Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından yapılan müşterek operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Kasım 2018 günü sabah saat 07.00 sıralarında Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat devam etmektedir” denildi. (UU-MSA-Y)
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