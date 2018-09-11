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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Muş'ta 116 bin 708 öğrenci ders başı yapacak Haberi

Muş'ta 116 bin 708 öğrenci ders başı yapacak Haberi

- Okullarda yapılan çalışmalarda genel görüntüler - Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'nin açıklamasıMUŞ (AA) - Muş 'ta 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında, 708 okulda, 116 bin 708 öğrenci, ders başı yapacak.İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa 9 bin 672 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu yıl itibarıyla il genelinde 708 okulda hazırlıkların tamamlandığını anlatan İlci, "Yeni eğitim programlarımız uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda okullarımızda yapılması gereken iş ve işlemlerinin tamamı yerine getirildi.
Öğretmen açığımız tespit edildi. Gerekli öğretmen görevlendirilmesi yapıldı. 708 okulda, 116 bin 708 öğrenci ders başı yapacak. İnşallah yeni eğitim ve öğretim yılına rahat ve huzurlu bir şekilde başlamış olacağız." dedi.
İlci, il genelinde derslik ihtiyacının asgariye indirilmesi konusunda eğitim yatırımlarının devam ettiğini vurguladı.Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Muş 'a ayrılan yaklaşık 400 milyon liralık ödenek bulunduğunu belirten İlci, "Bu yıl ilimizde 90 okulumuzun yapım aşamasına başlandı ve bunlardan 38'i ihale edildi. 27 okulumuz bitmek üzere. Kısa sürede eğitim ve öğretime başlayacak. Şu anda mesleki çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün eksikliklerimizi tamamladık ve ciddi bir hazırlık yaptık." diye konuştu.
İlci, Muş 'ta yeni atananlarla birlikte 5 bin 464 öğretmenin görev yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:"Giden ve gelen öğretmenlerimiz var. Burada özellikle ilkokul birinci sınıfa yeni başlayacak çocuklarımıza ailelerin biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Biraz daha çocuklarını takip etmesi, okul fobisi ve okul korkusu dediğimiz olayın yaşanmaması için çocuklarımıza destek olmalarını istiyoruz. Çocuklarını öğretmenlere teslim etsinler. Çünkü öğretmenlerimiz hem anadır, hem babadır, hem geleceğimizin mimarıdir. Okul, veli ve aile iş birliği içerisinde okulumuzu mükemmel bir şekilde yönetmek istiyoruz."

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