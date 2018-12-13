Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Haberi

Muş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Haberi

arşiv

( MUŞ ) MUŞ

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muş merkezli 8 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. (UU-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı