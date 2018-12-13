Muş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Haberi



- Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muş merkezli 8 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. (UU-MSA-Y)

