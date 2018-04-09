Muş Lalesi yeşermeye başladı - MUŞ

- Lale tarlasından genel görüntüler - Remzi Maral'ın konuşması - Detay Muş Lalesi yeşermeye başladıMUŞ (AA) - Muş Ovası'nda bahar aylarında çıkan ve ömrü 15 gün olan laleler yeşermeye başladı. Kentin kırsal bölgelerinde kendiliğinden yetişen laleler, bu yıl havaların erken ısınması nedeniyle yaklaşık bir ay erken açarak renk cümbüşü oluşturdu.Fotoğraf çekmek için lale tarlasına gelen Remzi Maral, lalelerin Muş için büyük bir değer olduğunu ancak koruma altına alınmadığı için yok alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Lalelerin kenti simgeleyen önemli bir değer olduğunu aktaran Maral, "Havanın erken ısınması nedeniyle laleler bir ay erken yeşerdi. Normalde nisan ayı sonunda açarak mayıs ayının ortalarında bitiyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Kentin değeri olan bu bitkilerin koruma altına alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.