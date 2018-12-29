Muş Havalimanı'na yeni apron ve terminal binası - MUŞ
- Havalimanının dış genel planı - Havalimanındaki yolcular - Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Muş Havalimanı'na yeni apron ve terminal binasıMUŞ (AA ) - Muş Havalimanı'nda yapımı tamamlanan apron ve terminal binası hizmet vermeye başladı. Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, kentin gelişmesi için kamu yatırımlarının önemli olduğunu söyledi.
Yeni yatırımlarla havalimanındaki yolcu sayısının artacağını anlatan Gündüzöz, medeniyetleri medeniyet yapan, gelişmeyi sağlayan unsurun ulaşım olduğunu kaydetti. Kentlerdeki gelişimin ulaşım hizmetlerine bağlı olduğunu anlatan Gündüzöz, "Yol ve ulaşım her zaman önemlidir. Bugün İstanbul'da yapılan çok büyük yatırımlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı yeni hava meydanı söz konusu. Burada da yeni hava limanımızdaki yeni terminal ve apron inşaatları lokalde gelişmenin teminatı olacak." dedi.