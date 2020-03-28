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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Muş Emniyet Müdürlüğünden koronavirüse karşı sıkı tedbir

Muş Emniyet Müdürlüğünden koronavirüse karşı sıkı tedbir

- Muş 'un genel görünümü - Muş Emniyet Müdürlüğü binası - Birimlerin temizlenmesi - Araçların dezenfekte edilmesi - Personellerin ateşlerinin ölçülmesi - Uzmanlar tarafından personellerin dinlenmesi - Personellerin mesaj vermesi MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hizmet binası ve araçları dezenfekte ederek personeli sağlık taramasından geçiriyor.Salgına karşı oluşturulan ekipler, özel kıyafetler giyerek müdürlüğün hizmet binalarını, çalışma alanını ve araçlarını günlük dezenfekte ediyor.Her gün sağlık personelince sağlık taramasından geçirilen polislere, günlük maske ve eldiven de temin ediliyor.Öte yandan birimlerde çalışanlar da sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılıyor.

Polis Koronavirüs Sağlık Taraması Sağlık Personeli 

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