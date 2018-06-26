Muş alt ve üst yapı çalışmasıyla güzelleşiyor Haberi

- - İş makinelerinin çalışmasından detay

- - Çalışmaların sürdürülmesinden detay

- - Biten çalışmalardan detay

- - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya röp.



( MUŞ ) - MUŞ



- Muş Belediye tarafından kentin bir çok noktasında yürütülmekte olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrin silueti her geçen gün değişim gösteriyor. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın titizlikle üzerinde durduğu üst yapı çalışmalarında her geçen gün gelişme sağlanıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte üst yapıya geçen ekipler, kentin dört bir noktasında çalışmaları aralıksız yürütüyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrimizin bir çok noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Özellikle alt yapı çalışmaları nedeniyle vatandaşları bir takım sıkıntı yaşadığını ifade eden Başkan Asya, "Ancak alt yapı çalışmaları nimettir. Hiçbir nimetinde külfetsiz olmadığı anlayışıyla, bilinciyle halkımızdan, kadınlarımızdan, engellilerimizden destek almak suretiyle hızlı bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz" dedi Belediye önünden tren garına kadar bir bütün olarak caddenin asfaltını, orta refüjünü, aydınlatma direklerini, kaldırımları, büfelerini modern bir şekilde hayata geçirmek üzere çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Asya, "Bunun yanında tarihi dokuların aslına uygun restore edilmek üzere hükümet konağımızla birlikte şu anda inşaatı devam eden Yıldızlı Han'ı da aslına uygun olarak Muş'un turizmine, kültürüne katkı sunmak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam etmektedir. Bu projemizi ’de çok önemsiyoruz. Çünkü şehrin estetiğine ve gelişmesine katkı sunacak. Şehrimizi geçmiş bin yıllığın gelecek bin yıllığa taşımak üzere çalışmalarımız olacaktır. Artık kendi imkânlarıyla değil, birçok bakanlıkla, birçok kurumumuzla projelerimize destek almak suretiyle iş yaptık. Buda bize daha güçlü kılmaktadır. Dolasıyla alt yapı hizmetlerimize girerken, bizim bu güne kadar iller bankasından aldığımız kredi sadece alt yapı çalışmalarımızın devam etmesi içindir. Diğer tarafta ki hizmetlerimiz ise kendi öz kaynaklarımızla arttırdık ve kamu kaynaklarını yerinde kullanmak suretiyle 2018 yılı için sadece hedeflediğimiz bütçe 227 milyon liradır. Bu anlamda para sıkıntısı çekmediğimiz söylemek isterim" ifadelerini kullandı. (UU-ŞAK-Y)

