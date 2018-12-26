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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Mursi Ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze Geldi

- Mursi Ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze Geldi

Devrik Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübareğin mahekeme getirilişi ve şahit olarak duruşmaya katılma görüntüsü

( KAHİRE ) - Mursi ve Mübarek mahkemede yüz yüze geldi KAHİRE

İstifa Askeri Darbe Şahit Yüz Yüze 


- Mısır’ın iki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, Kahire mahkemesinde yüz yüze geldi. Hüsnü Mübarek, Muhammed Mursi’nin yargılanmasında şahitlik yaptı. Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkede 30 Haziran 2012 seçimlerinde başkanlık görevine gelen ve temmuz 2013'de darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı "Hapishaneler Baskını" davasında tanık olarak dinlendi. Oğulları Ala ve Cemal ile mahkemeye gelen Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’den izin alacağını ileri sürerek mahkemenin birçok sorusuna cevap vermekten kaçındı. Böylece, Mübarek ve Mursi ilk kez yüz yüze gelmiş oldu. Bugünkü duruşmaya katılan Muhammed Mursi, daha önce idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozmuş ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. Mısır’ı 1981-2011 yılları arasında idare eden 90 yaşındaki asker kökenli Hüsnü Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011'de önce yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün de istifa etmişti. Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013’de Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi tarafından askeri darbe ile devrilmişti.
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