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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Mursi İçin Mescid-i Aksa’da Gıyabi Cenaze Namazı

- Mursi İçin Mescid-i Aksa’da Gıyabi Cenaze Namazı

Cenaze namazından detaylar

( KUDÜS ) - Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı KUDÜS

Selamet Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 


- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi.
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