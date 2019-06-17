- Mursi İçin Mescid-i Aksa’da Gıyabi Cenaze Namazı



- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi.

