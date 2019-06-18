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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mursi için gıyabi cenaze namazı - BERLİN

Mursi için gıyabi cenaze namazı - BERLİN

- Cenaze namazından görüntüler Berlin 'de Mursi için gıyabi cenaze namazıBERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin ’de, dün hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Muhammed Mursi’nin fotoğrafları ile Mısır, Türkiye ve Suriye bayrakları açtı.Kur'an - ı Kerim okuyan katılımcılar, üzerinde "Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi" ve "Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız bir araştırma talep ediyoruz" yazılı dövizler de taşıdı.Burada yapılan konuşmalarda, Mursi’nin Mısır’da düzenlenen demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı seçildiği, kendisine yönelik darbe yapıldığı ve dünyanın buna karşı sesini çıkarmadığı ifade edildi.Konuşmaların ardından meydanda Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.Almanya Mısır Demokrasi Birliği (DAUD) yönetiminden Ali Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi’nin vefat haberinden dolayı çok üzüldüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Mursi'yi ölüme götüren şartların da "korkunç" olduğunu ifade etti.
Allavi, 6 yıldır cezaevinde bulunan Mursi’nin birçok kez ilaç alamadığını, avukat ve ailesiyle görüşemediğini söylediğini anımsatarak, “Bu duruma kimse tepki göstermedi." dedi.
Mısır’da cezaevlerinde binlerce kişi bulunduğunu ve onların da hayatlarını kaybettiğini anlatan Allavi, Mısır’daki durumu tüm dünyanın bildiğini ifade etti.
Allavi, Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız araştırma çağrısı yaparak, Almanya’nın Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin tepki vermemesini de eleştirdi.
Almanya'nın Frankfurt, Hamburg, Dortmund ve Hannover kentlerinde de insanlar, Mursi için toplandı ve gıyabi cenaze namazı kıldı.

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