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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mürekkep içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Mürekkep içen çocuk hastaneye kaldırıldı

zehirlenen çocuğun hastaneye girişi

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-hastane detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dolma kalemin içindeki mürekkebi içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfaktayken salonda tek başına kalan 2 yaşındaki minik S.A, dolma kalemin içerisindeki mürekkebi içti. Salona giren anne, S.A.'nın ağzında mürekkep boyaları olduğunu farkedince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, mürekkep içen çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FÇ-MŞ)
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