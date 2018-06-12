'Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi' hizmete açıldı - TEKİRDAĞ
"Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi" hizmete açıldı - TEKİRDAĞ - Cemevinden genel görüntüler - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın konuşması - Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner'in konuşması "Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi" hizmete açıldı - Muratlı'da yapımı tamamlanan "Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi", düzenlenen törenle hizmete açıldı - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: - Peygamber Efendimiz'in Veda Hutbesi'ni dinlediğiniz zaman sanki insan hakları evrensel beyannamesini okuyorsunuz. Orada 'siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük inançtadır.' diyor. Böyle güzel bir dinin mensubu olduğumuz için, bu dinin mensupları tarafından en güzel bir biçimde korunması ve temsil edilmesi gerekir"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesinde yaptırılan "Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.Muradiye Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İslam dininin dünyanın en gelişmiş, en mükemmel dini olduğunu belirtti. İslam dininin kıyamet koparken bile 'ağaç dikin' emri verdiğini aktaran Albayrak, şöyle davam etti:"Peygamber Efendimiz'in Veda Hutbesi'ni dinlediğiniz zaman sanki insan hakları evrensel beyannamesini okuyorsunuz. Orada 'siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük inançtadır.' diyor. Böyle güzel bir dinin mensubu olduğumuz için, bu dinin mensupları tarafından en güzel bir biçimde korunması ve temsil edilmesi gerekir. İşte burada ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü laiklik ilkesini ortaya koyduğu için bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ben bu duygularla güzel Tekirdağ 'ımıza yeni bir değer kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha belirtmek istiyorum."Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise "Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi"nin temelinin "hızır ayı" günlerinde atıldığını söyledi.
Açılışının da ramazan ayında olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Döner, "Hoşgörünün, sevginin, dostluğun yeşerdiği bu topraklar inşallah sizlerin sayesinde Türkiye'ye örnek olacaktır. Cemevleri artık bütün insanlarımızın ortak kullandığı yerler oldu. Burada sadece aleviler ibadet yapmayacak. Bütün topluma açık. Cemevleri bütün insanlarımızın ibadetini yaptığı yerler oldu." ifadelerini kullandı.Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan ve davetliler katıldı.