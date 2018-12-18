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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Murat Özdemir’in işkence ettiği papağan yarın ameliyata alınacak Haberi

Murat Özdemir’in işkence ettiği papağan yarın ameliyata alınacak Haberi

Papağandan görüntü

Sosyal Medya Televizyon İlk Müdahale Yemek Yarışması İşkence 

-Prof.Dr. ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bir yemek yarışmasında adını duyuran Murat Özdemir’in şiddet uyguladığı Afrika Cinsi Gri Papağanı, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Papağanın travmalardan dolayı yarın ameliyat olacağı öğrenildi. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışması ile adını duyuran Murat Özdemir, dün Afrika Cinsi Gri Papağı’na uyguladığı işkence görüntülerini sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin yayılması ile büyük infiale neden olan Özdemir olay sonrası ise gözaltına alınmıştı. Olay sonrası papağan ise müşahede altına alındı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Bölümünde ilk müdahalesi yapılan papağanın yarın ameliyat olacağı öğrenildi. Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ise papağanın bir işkenceye maruz kalmış olabileceğini ifade ederek, “Geçirdiği travmaya bağlı olarak ayağının ekleminde çıkık var. Yüzünde aldığı darbelere ilişkin kızarıklıklar var. Biraz korkmuş ve stres altında uyku pozisyonunda. Diz çıkığı nedeni ile yarın ameliyat yapacağız. O zamana kadar da beslenmesi antibiyotiği vesaire.. Bir de sessiz ortamda bırakıyoruz. Bu durum böyle. Kanadında problem yok ama ayağındaki sorun bayağı bir ciddi. Ameliyattan sonra iyi olacak ama biraz zaman gerekiyor. İşkenceye maruz kaldığı gözüküyor. Gözünün altında da kızarıklıklar var. O birazcık el ile sıkıştırmaya bağlı. Onun dışında genel durumu iyi. Ameliyatın içeriği ise diz ekleminin yerine getirilip özel bağlar ile tespit edeceğiz. Tekrar fonksiyonel olması için” dedi.
(MD- ÖY-
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