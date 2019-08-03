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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu - MUŞ

Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu - MUŞ

- Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu - Olay yerinden detaylarMurat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu - Muş 'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu - Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldıMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Hastane Sudan Öğrenciler 

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