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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti

Murat Nehri'ne giren 5. çocuk da hastanede hayatını kaybetti

Ölen gencin fotoğrafı

Boğulma Tehlikesi Hastane İlham Sudan 

-Arşiv görüntüler

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyündeki Kur'an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım'ın (12) ise Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapilan tüm müdahaleye rahmet dün hayatını kaybetti.
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