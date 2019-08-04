Murat Nehri’nde boğulan çocuklar yan yana defnedildi

-Köyden detaylar

-Mezarlıktan detaylar

-Taziye evinden detaylar

-Muhtar Cemil Yıldız konuşması

-Çocukların fotoğrafı



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinden geçen Murat Nehri’ne dün serinlemek için giren çocuklardan hayatını kaybeden 4’ü yan yana toprağa verildi.

İlçeye bağlı Beşçatak köyündeki Kur’an kursu hocalarıyla birlikte piknik yapmaya giden ve Murat Nehri’ne serinlemek için giren 5 çocuktan yaşamı yitiren Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven’in (10) cenazeleri sabaha karşı köye getirildi.

Çocuklar, köy mezarlığında gözyaşları arasından yan yana defnedildi. Sudan yaralı olarak kurtarılan Boran Yıldırım’ın (12) ise Muş Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, beraberindeki Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Beşçatak köyündeki taziyeyi ziyaret ederek, acılı ailelere başsağlığında bulundu. 4 çoğunun mezarı başında dua eden Köy Muhtarı Cemil Yıldız, olayın büyük bir acı olduğunu belirterek, “Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Dün sabah köy imamı çocukları pikniğe götürmek amacıyla gelip ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Ardından çocukları Murat Nehri kenarına götürmüş. Pikniğe 41 çocuğu götürmüş. Cenab-ı Allah'ın taktiri, 5 çocuk suya giriyorlar. Suya girdikleri yerde çamur varmış. Köy imamı bir kaç kişiyi kurtarmış. İmam daha sonra emniyet, jandarma ve 112 Acil Servisi arıyor. Ondan sonra hepimizin haberi oldu. Devletimizle milletimizle herkes oraya seferber oldu. Valilimiz ve kaymakamımız, jandarmamız, emniyetimiz, vatandaş herkes elinden geleni yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum. Çocukları bu sabah saat 04.00'da köyün mezarlığında defnettik” dedi.



