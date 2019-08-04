Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk defnedildi - MUŞ Haberi
- Köyün girişinden detay - Köy mezarlığında defnedilen çocukların mezarlığından detay - Taziye evinden detay - Vali İlker Gündüzöz'ün taziye evine gelmesi ve başsağlığı dilemesi - Valinin köyden ayrılmasıMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Serinlemek için gittikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cenazeleri, sabaha karşı merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Beşçatak köyünde defnedildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Beşçatak köyündeki taziye evinde ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.
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