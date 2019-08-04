Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk defnedildi - MUŞ

Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk defnedildi - MUŞ

- Köyün girişinden detay - Köy mezarlığında defnedilen çocukların mezarlığından detay - Taziye evinden detay - Vali İlker Gündüzöz'ün taziye evine gelmesi ve başsağlığı dilemesi - Valinin köyden ayrılmasıMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
Serinlemek için gittikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cenazeleri, sabaha karşı merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Beşçatak köyünde defnedildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Beşçatak köyündeki taziye evinde ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Başsağlığı Cenaze İlham 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı