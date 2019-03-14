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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Murat Kurum: 'Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek ' - İSTANBUL

Murat Kurum: 'Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek ' - İSTANBUL

Murat Kurum: "Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek " - İSTANBUL - Tören alanından görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşmasıİSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

Lyon Temel Atma Töreni 

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