Murat Kurum: 'Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek ' - İSTANBUL
Murat Kurum: "Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek " - İSTANBUL - Tören alanından görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşmasıİSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım