Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü - DENİZLİ
- Murat Dede Camisi - Camideki yangın - Mahalledeki vatandaşların camiye gelmeleri - Vatandaşların yanan camiden Kuran - ı kerimleri alması - Cami önündeki Türk bayrağının alınması - Kuran - ı kerim kurtarılan evden görüntü - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye araçlarının gelmesi - Yangında İbrahim Kırık isimli kişinin açıklaması - Camideki yangını söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Denizli 'de cami yangını - Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, binanın bitişiğindeki caminin çatısına sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 20 personelin, 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.Öte yandan yangının ikindi namazını kılan cemaatin camiyi boşalttıktan sonra çıktığı öğrenildi.Mahalle sakinlerinden İbrahim Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir anda başladığını görünce hemen camiye koştuğunu, Kur'an - ı Kerim ve diğer dini kitapları çıkardığını anlattı.
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