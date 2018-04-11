Murat Dağı'na yeni tesisler yapılacak - KÜTAHYA

- Murat Dağı'ndan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'in açıklamaları - Gençlik Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı kayak tesisleri uzmanlarından Hasan Sağlam'ın açıklamalarıMurat Dağı'na yeni tesisler yapılacak - Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yeni tesisler yapılacak ve pist uzunluğu büyütülecekKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Gediz ilçesinde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde pist uzunluğu büyütülecek ve yeni tesisler yapılacak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz'e 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı'nın, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olduğunu söyledi.
Gediz Belediyesinden Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen kayak merkezindeki pistin büyütüleceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:"2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, eşsiz doğal güzelliklerinin yanında aynı zamanda termal kaynağın bulunduğu bir bölge olma özelliği taşıyor. Geçen ay burası bakanlığımıza devredildi. Kayak merkezini genişletmek için çalışmalara başlanacak. Buraya ek tesisler yapılacak. 300 metre olan pist uzunluğu bin 500 metreye çıkarılacak. Burada yürütülecek çalışmalara Zafer Kalkınma Ajansı da destek veriyor. İnşallah burada kayak sporuna gönül vermiş bir çok genç yetiştireceğiz."İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Gençlik Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı kayak tesisleri uzmanlarından Hasan Sağlam da Murat Dağı'nın kayak sporuna uygun bir bölge olduğunu dile getirerek, gelecekte bölgenin Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasındaki yerini alacağını söyledi.