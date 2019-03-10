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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Murat Boz konserini petrol istasyonu pompasının üzerinde izlediler

Murat Boz konserini petrol istasyonu pompasının üzerinde izlediler

-Murat Boz’un sahnesi uzaktan görüntü

Yarış Düşman İşgali Alabalık İlginç Görüntü Şarkıcı 

--Petrol istasyonu içerisinde pompa üzerine çıkmış insanlar
--Petrol istasyonu içerisinde pompa üzerine çıkmış insanlar yakın çekim görüntü
--Konser alanına gelip giden kalabalık

( OSMANİYE -ÖZEL)- Kadirli ilçesinde konser veren Murat Boz’u görmek isteyenler alana sığmayınca alternatif yerlerden konseri izlediler OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser veren şarkıcı Murat Boz’u izlemeye gelenler alanı doldurunca,sanatçıyı görmek isteyenler ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen konser Kadirli kent meydanı eski otogar alanında yapıldı. Günler öncesinden şehrin çeşitli yerlerine Murat Boz’un konser afişleri asılarak halk konsere davet edildi. Konser günü alanına yaklaşık 20 Bin kişi geldi. Konser alanı dolunca şarkıcıyı izlemek için iş yerlerinin çatısına,evlerin balkonlarına kalabalıklar yığıldı. En ilginç görüntü ise konser alanının hemen yan tarafında bulunan petrol istasyonundan geldi. Onlarca kişi şarkıcı Murat Boz’u görmek için birbirleriyle adeta yarışırcasına petrol pompalarının üzerine çıkarak şarkıcıyı görmeye çalıştı.
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