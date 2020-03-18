Murat Boz’dan tepki çeken paylaşım



- Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünyaya yayılan yeni tip korona virüse karşı Türkiye’de önlemlerini arttırdı. Yetkililerden ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısının ardından bir çok sanatçı evine kapandı. Şarkıcı Murat Boz ise "Evde durmayın" çağrısı yaparak dışarı çıkıp video çekti. Boz’un açıklamalarına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı Türkiye’de önlemlerini almaya devam ediyor. Yetkililer vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Bunun üzerine birçok kişi evine kapanarak korona virüsüne karşı tedbir aldı. Yetkililerden gelen bu talebe bazı sanatçılar da uyarak vatandaşlardan evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.



Şarkıcı Murat Boz ise hem meslektaşlarından gelen hem de devletin yetkili organlarından gelen ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısına uymayarak dışarı çıkıp canlı yayın yaptı. "Siz de çıkın, evde durmayın" Vatandaşları dışarı çıkması yönünde çağrı yapan Boz, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı. Boz’un canlı yayını kısa sürede sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Murat Boz’un açıklamalarına serp tepki gösterdiler. Boz ise tepkilerin ardından canlı yayın videosunu sildiği görüldü.

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