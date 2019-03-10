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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Murat Aydın Soğuksu’da kasap dükkanında tezgahın başına geçti İzle

Murat Aydın Soğuksu’da kasap dükkanında tezgahın başına geçti İzle

Esnaf ziyaretleri

Irak 

-Vatandaşlarla tokalaşması
-Çocukları sevmesi
-Esnaflarla sohbet etmesi
-Kasap dükkanına girmesi ve arkaya geçmesi
-Seçim irtibat bürosunu ziyaret etmesi

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu’da esnafları ziyaret etti- Vatandaşlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi İSTANBUL

- Soğuksu’da esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi. Aydın bir kasap dükkanında esnafın çağırması üzerine tezgahın arkasına geçmesi renkli görüntüler oluşturdu. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını daha da hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu Mahallesi’nde esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Yaşlısından gencine, kadınından bebeğine, her kesimde sıcak bir şekilde karşılanan Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların takdirini kazandı. Aydın etlerin başına geçince renkli görüntüler oluştu Marketinden oyuncakçısına, restoranından eczanesine gezmedik yer bırakmayan Aydın, semtteki bir kasap dükkanına girdi. Burada esnafla tokalaşarak sohbet eden Aydın, ardından esnafın çağrısı üzerine tezgahın arkasına geçti. Esnafın etleri kuşbaşı olarak doğramasını izleyen Aydın renkli görüntüler oluşturdu. Yolda gördüğü çocukları seven Başkan adayı Aydın, buradan son olarak AK Parti Soğuksu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Partililerle tokalaşan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çalışanlarla fotoğraf çektirdi.
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