Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Murat Aydın, oy isteyip “veririm” cevabını aldığı vatandaşa sımsıkı sarıldı Haberi

Murat Aydın, oy isteyip “veririm” cevabını aldığı vatandaşa sımsıkı sarıldı Haberi

Vatandaşlarla sohbet

Muhabbet 

-Tokalaşma
-Çay içilmesi
-Oy muhabbeti
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Göksu semtinde bir kafeteryada vatandaşlarla sohbet etti İSTANBUL

- Göksu’da bir kafeteryaya giden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet esnasında oy isteyen Aydın, “veririm” sözü aldığı vatandaşa sımsıkı sarıldı. 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Göksu’da bir kafeteryayı ziyaret etti. Burada oturan vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan adayı Aydın, onlarla tokalaştıktan sonra sohbet ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşlara projelerini anlatan Aydın, kendisine ikram edilen çayı da geri çevirmedi. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı. Oy istediği vatandaştan “veririm” sözü alınca sarıldı Aydın, sohbet esnasında vatandaşlara seçimlerde destek beklediğini belirtti.
Bunun üzerine Başkan adayı Aydın sohbet ettiği bir vatandaşa, “Bana oy verir misin?” diye sordu. Sorunun ardından biraz düşünen vatandaş, “veririm herhalde” deyince ortamı bir anda gülüşmeler aldı. Ardından Aydın’ın ayağa kalkarak oy sözü aldığı vatandaşa sımsıkı sarılması renkli görüntüler oluşturdu. Sohbetin ardından Aydın semtten ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı