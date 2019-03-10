Murat Aydın: “Kolay ulaşım ve sağlıklı yaşam için Beykoz’daki yollar bisiklet kullanımına açılacak” Haberi

-Gençlerin soruları



( İSTANBUL )- “Beykoz’da bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız” İSTANBUL



- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Aydın, “Kolay ulaşım ve sağlıklı yaşam için Beykoz’daki yollar bisiklet kullanımına açılacak” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Aydın, bu bağlamdaki temasları kapsamında Gümüşsuyu Mahallesi’nde gerçekleşen, “Gençler soruyor” programına katıldı.

Burada gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Aydın, sorunlarla ilgili yapılabilecek çalışmalardan bahsetti. Programa Murat Aydın’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aydın, “Kolay ulaşım ve sağlıklı yaşam için Beykoz’daki yollar bisiklet kullanımına açılacak” dedi.

“Kolay ulaşım, sağlıklı yaşam” Programa katılan bir gencin “Beykoz’da bisiklet kullanımı ile ilgili bir çalışmanız olacak mı?” şeklindeki sorusuna cevap veren Başkan Aydın, “Şehir içerisinde belli bir kilometrenin üzerinde hızın yapılamadığı yerlerde artık ortak kullanıma geçilebiliyor. Kanunda bununla ilgili bir imkân var fakat bürokratlar, aklında bu mevzuuyu çözemiyor, ‘Bu iş nasıl olacak?’ diyor. Biz Zeytinburnu’nda bu işi ‘yapacağız’ dediğimiz zaman da aynı tepkiyi aldık. Kanun, şehir içerisinde 30-40 kilometrenin üzerinde gidilemeyeceğini söylüyor, bu durumda o hızın üzerinde gidilemiyorsa yolun bisikletle beraber kullanılması gerektiği anlamına da geliyor. Biz Zeytinburnu’nda 5-6 aylık bir çalışmanın ardından bütün şehir içi yolları ortak kullanıma açtık. Otomobil, motosiklet ve bisikletin olduğu bir yolda, yolun tam ortasından öncelikli gitme hakkı bisikletlinindir. Orada yolların, lambaların üzerine bisiklet işaretleri koydurduk, uygulamaya geçildi ve aktif olarak da kullanılıyor. Beykoz’da yapılacak ufak düzenlemeler, fiziki düzenlemelerin yanında işaret ve işaretlemeler, artı çıkartacağımız kararla Beykoz’un tamamı ortak kullanıma açılacak. Bu yollarda öncelikli bisikletli olacak, bisikletli avantajlı hale getirilecek. Yani bisikletlilere pozitif ayrımcılık uygulanacak. Ben de yola çıkıp bisiklet kullanacağım. Bisiklet, kolay ulaşım ve sağlıklı yaşam için önemli bir araçtır. Bisiklet kullanarak daha sağlıklı, daha zinde, daha mutlu olacağız. Ben günlük kıyafetimle test ettim, Allah nasip ederse burada da kullanacağım. Bu bir kültürdür. Fakat bu kültür bir teşvik, bir zorunluluk olmaya başlıyor. Biz bu konuda hem zorunluluk hem de teşvik getireceğiz. Nasip olursa belediyedeki arkadaşlarımız Beykoz’da, özellikle sahil bandında, bir noktadan bir noktaya giderken, toplu gidişler hariç, bisikleti kullanmak zorunda olacaklar. Biz Zeytinburnu’nda öyle yaptık. Bisiklet kullanımı sağlıklı, mutlu, huzurlu bir toplum oluşturmak bakımından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. “Beykoz sahillerini canlandırmak için 24 saat açık mekanlar oluşturacağız” Belediye Başkan Adayı Aydın, başka bir gencin “Sahili canlandırmakla ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak?” sorusuna ise, “Sahili canlandırma meselesinde büyükşehrin başlattığı bir proje var. O proje bir rahatlama getirecek. Onun haricinde bazı yerlerde yeni mekânlar açmakla ilgili fiziki düzenlemeler yapılacak. Yeme içme mekânlarının, kafelerin sayısını artırmak gerekiyor. Bu bağlamda belediye 24 saat açık olan iki mekân açacak. Özel sektörün de 365 gün 24 saat açık mekânlar yapması için de belediye olarak çalışmalarımız olacak” şeklinde cevap verdi.

