Murat Aydın’ın titreyen köpek için “üşümesin, hasta olacak” demesi duygulandırdı

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Sohbet etmesi

-Sıcak ve samimi tavırlar sergilenmesi

-Kuaförde köpek sohbeti

-Aydın’ın tedirginliği ve onunla oynaması

-Ziyaretleri sürdürmesi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu’da esnafı ziyaret etti- Vatandaşlarla sohbet eden Aydın, seçimler destek sözü istedi İSTANBUL



- Soğuksu’da esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi. Aydın’ın girdiği kuaförde sevdiği bir köpeği için “titriyor bu üşümesin, hasta olacak üşümesin” diyerek hayvanlara olan şefkatini göstermesi duygulandırdı. 31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu Mahallesi’nde esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Aydın, onların sorunlarını dinledi. Esnaflar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı. Restoranından marketine, kuaföründen fırınına ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, son olarak bir kuaföre girdi. “Titriyor bu üşümesin, hasta olacak” Kuaförde yine esnaflarla tokalaşarak sohbet eden Başkan adayı Aydın, burada da vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak yaşadıkları sorunları öğrendi. Sorunları not eden Aydın, yapacağı projelerden bahsederek seçimlerde destek sözü istedi. Sohbet esnasında işyeri sahibinin koltukta oturan köpeğini gören Aydın, onu sevmeye başladı.

Sevdiği esnada köpeğin titrediğini gören Başkan adayı Aydın, “titriyor bu üşümesin, hasta olacak” diyerek tedirginliğini dile getirdi. İşyeri sahibinin, “yeni banyo yaptırdık” demesi üzerine köpek için uyarıda bulunan Aydın’ın onunla biraz oynaması renkli görüntüler oluşturdu. (DCC-EY

