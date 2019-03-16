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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Murat Aydın’dan Mahmuşevketpaşa köyüne hayvan barınağı müjdesi

Murat Aydın’dan Mahmuşevketpaşa köyüne hayvan barınağı müjdesi

Sera ziyareti

Hayvan Barınağı Hayvan 

-Bilgi alması
-Alana bakması
-Barınak ziyareti
-Bilgi alması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy’de seraları inceledi- Mahmutşevketpaşa’daki derme çatma hayvan barınaklarını da ziyaret eden Aydın bilgi aldı İSTANBUL

- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy’de kurulan seralarda incelemelerde bulundu. Aydın buradan da Mahmutşevketpaşa’daki derme çatma hayvan barınaklarını ziyaret ederek hayvanları sevip, köye büyük bir hayvan barınağı kurulacağı müjdesini verdi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi karış karış gezen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy’de görevlilerle beraber kurulu seraları inceledi. Binlerce kare üzerine kurulan seraları gezerek görevlilerden bilgi alan Aydın, arazideki malzemeleri görünce alana kaç sera daha kurulacağı sayısını aldı. Mahmutşevketpaşa’ya hayvan barınağı sözü Aydın ardından Mahmutşevketpaşa köyündeki hayvan barınaklarını ziyaret etti. Buradaki hayvanseverlerden bilgi alan Başkan adayı Aydın, alana büyük bir hayvan barınağı kurulacağı sözünü verdi. Hayvanları sevmeyi de ihmal etmeyen Aydın, ardından buradan ayrıldı.
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