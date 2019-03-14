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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis müjdesi

Murat Aydın’dan Beykozspor’a tesis müjdesi

Murat Aydın’ın meşalelerle karşılanması

Allah Forma 

-Murat Aydın’ın vatandaşlarla selamlaşması
-Murat Aydın’ın konuşması
-Aydın’a forma hediye edilmesi
-Hatıra fotoğrafı
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Murat Aydın: “Beykozspor’a yakışır bir tesis kurmak için çalışacağız”- Murat Aydın, Beykozspor taraftarları ile buluştu- Beykozsporlu taraftarlardan Murat Aydın’a meşaleli karşılama İSTANBUL

- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykozsporlu taraftarla bir araya geldi. Aydın, “Beykozspor’a yakışır bir tesis kurmak için çalışacağız” dedi.
AK Parti’nin Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Başkan Aydın, bu bağlamda Türkiye’nin en eski spor kulüplerinden biri olan Beykozspor’un, “Boğazın yargıçları” olarak anılan taraftar grubu ile Beykoz’da düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Murat Aydın’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve çok sayıda Beykozspor taraftarı da katıldı.
Beykoz’un birçok farklı spor aktivitesinin yapılması için oldukça uygun bir yer olduğunu söyleyen Başkan Aydın, tesisleşme anlamında birçok çalışma yapacaklarını söyledi, “Beykozspor’a yakışır bir tesis kurmak için çalışacağız” dedi.
Başkan Aydın'dan Beykozspor'a Tesisleşme Müjdesi Beykozspor’un Türkiye’deki en köklü kulüplerden biri olduğunu ve Beykozspor ile ilgili çalışmaları olacağını söyleyen Murat Aydın, “Beykoz, sporla ilgili olarak insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Beykozspor denince akla İbrahim Kelle gelir. Biz de İbrahim Kelle’nin ruhunu burada, Beykoz’da yaşatmak istiyoruz. Belki üst liglere çıkamayabiliriz ama asırlık kulübümüze, kendisine yakışır güzel bir tesis kazandırmak bizim öncelikli olarak boynumuzun boynu olacaktır. Geçmişte başlatılmış fakat birtakım sebeplerden ötürü gerçekleştirilememiş Beykoz Arena denen tesislerin Beykoz Spor Tesisleri olarak hayata geçmesini İnşallah sağlayacağız. Burada olay sadece sportif başarılardan ibaret değildir. Ortada 111 yıllık büyük bir çınar vardır. Şu kardeşiniz, ağabeyiniz tesis anlamında, Beykozspor’un isminin yaşatılması anlamında, sizlerin hizmetinde ve yanında olacak, ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Ama bunu birlikte başarabiliriz. Yönetim, taraftar, boğazın yargıçları ve belediye olarak bir araya gelecek, Beykoz’un daha iyi yarınlara yürümesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Murat Aydın’a Beykozspor forması hediye edildi, Aydın, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi. (DCC-YEŞ-EY
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