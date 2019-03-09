Murat Aydın, Çubuklu’da site ziyareti gerçekleştirdi

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Sohbet etmesi ve sorunları dinlemesi

-Projelerini anlatması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu’da bir sitede vatandaşlarla buluştu- Vatandaşların sorunlarını dinleyen Aydın, projelerini anlattı İSTANBUL



- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu’daki bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Onların sorunlarını dinleyen Aydın, projelerini anlattı. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala site ziyaretlerine de ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu’da bir siteyi ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, sitenin içerisinde bir kafeteryada vatandaşlarla bir araya geldi. Onların sorunlarını dinleyerek not eden Aydın, seçimi kazanmalarının akabinde hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti. Beykoz’un her köyünde farklı farklı festivaller gerçekleştireceğini ifade eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazanan Aydın, ardından siteden ayrıldı.

