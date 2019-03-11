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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Murat Aydın Beykoz Kuşçular Kahvehanesi’ni ziyaret etti Haberi

Murat Aydın Beykoz Kuşçular Kahvehanesi’ni ziyaret etti Haberi

Kıraathaneye ziyaret

Kahvehane 

-Vatandaşlarla tokalaşma
-Kafes kuşları ve cıvıltılar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy’de kuşçular kahvehanesini ziyaret etti İSTANBUL

- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy’de onlarca kafes kuşunun olduğu kuşçular kahvehanesini ziyaret etti. Kuş cıvıltılarının içerisinde vatandaşlarla sohbet eden Aydın, ikram edilen çayı içerek sorunları dinledi. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy’de kuş besleyici vatandaşların uğrak mekanı olan Sertkaya Kıraathanesini ziyaret etti. Onlarca kafe kuşunun cıvıltıları arasında vatandaşlarla tokalaşan Başkan adayı Aydın, oluşan ortamda mutlu oldu. Her kesim tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın’ın, samimi tavırları da vatandaşların gönlünü kazandı. Burada vatandaşların sorunlarını da dinleyen Aydın, kendisine ikram edilen çayı da geri çevirmedi. Başkan adayı Aydın daha sonra seçimlerde oy sözü isteyerek kahvehaneden ayrıldı.
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