Murat 134’çüler Afrin’deki Mehmetçik için bir araya geldi İzle

-Murat 134 araçlardan görüntü

-Aracına süspansiyon taktıran sürücü

-Metin Erdem röp

-Kadir Toy röp

-Konvoyun hareket etmesi

-Bağdat caddesinde hareket halinde olan konvoydan görüntü



( İSTANBUL )- Bir zamanların gözde araçları Murat 134, bu kez Mehmetçik için yollardaydı- Çok sayıda Murat 134 araç, konvoy oluşturarak Mehmetçik’e destek oldu İSTANBUL



- Bir zamanların gözde araçlarından olan Murat 134 marka araçlar, Afrin’de görevde olan Mehmetçik için bir araya geldi. Murat 134 İstanbul grubunu oluşturan bazı sürücüler, Mehmetçik için Murat 134 araçları ile konvoy oluşturdu. Afrin’de görev yapan Mehmetçik için bir araya gelen Murat 134’çüler, bugün İstanbullulara nostaljiyi yaşattı. Sürücüleri tarafından yapılan müdahalelerle, görsel olarak da dikkat çeken çok sayıda Murat 134, Bostancı’da toplandı. Türk bayrakları ile süslenen Murat 134’ler, görüntüleri ile görenleri büyüledi. Aracına air süspansiyon takan Kadir Toy, “Biz sadece bu tarz arabalarla uğraştığımız için böyle şeyler yapıyoruz. Air süspansiyon taktık arabaya. Oynatıyoruz işte. Milleti, gençleri eğlendiriyoruz. Güzel oluyor yani. Bu 1979 model bir araç. Baştan aşağı komple ben yaptım. Bir haftalık bir çalışma bu” şeklinde konuştu.

Şehitler için konvoy yaptılar Bostancıdan hareket eden Türk bayrakları ile süslenmiş çok sayıda Murat 134 araç, Afrin’de görev yapan askerler ve şehitler için konvoy oluşturdu. Başta Kadıköy Bağdat Caddesi olmak üzere Anadolu yakasını dolaşan araçlar, büyük ilgi gördü. Murat 134 sürücüsü Metin Erdem, “Bu ilgi babadan kalma bir ilgi. Eskiden bu araçları çok iyi biliriz ve seviyorum ben aracımı. Yani inanılmaz keyif alıyorum. Bizim bir grubumuz var Murat134 İstanbul olarak, gördüğünüz gibi. Bu tür etkinliklerde toplanırız. Araçlarla konvoy oluşturuyoruz ve İstanbul’a güzel bir nostalji yaşatıyoruz. Bugün şehitlerimiz için buradayız. Askerlerimiz, polislerimiz için buradayız. Çeşitli illerden gelen arkadaşlar var burada” diye konuştu.

(ME- ÖY-

