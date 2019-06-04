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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu

Muradiye Şelalesi’nde bayram yoğunluğu

Şelale

Yabancı Turist Şelale Bayram Tatili Allah 

-Şelaleye gelen vatandaşlar
-Ali Karapınar ile röportaj
-Salıncakta oynayan çocuklar
-Restoran ve restoranın dışında oturan vatandaşlar

( VAN ) - VAN

- Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, her mevsim olduğu gibi bayram tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatillerini şelalede hem dinlenip hem de eğlenerek geçiriyor. Çocukların ise salıncaklarda oyun oynayarak eğlendiği Muradiye Şelalesi, bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. İstanbul’dan gelen tur rehberi Ali Karapınar, “İstanbul’dan geliyoruz. 9 günlük bayram tatilini kapsayan bir turdayız. Erzurum, Kars, Muradiye Şelalesi, Van, ondan sonra da Şanlıurfa’da turumuzu tamamlayacağız. Cennet yurdumuzu çok seviyoruz. Biz zaten yurdumuzu keşfetmeyi seven bir grubuz. Bayram tatilinin uzun olmasını fırsat bilerek daha uzun tatil yaptık. Ben şahsen bir rehber olarak buranın yeni düzenlenmesini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Daha da güzel olacak inşallah. Buranın çok turist çekeceğini, önümüzdeki dönemde de geleceğinin çok açık olduğunu düşünüyorum” dedi.
Değişik il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ise, şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğraf çekti. (MSA-Y)
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