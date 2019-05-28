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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Muradiye'de 500 metre manyat ağ ile 5 ton balık ele geçirildi İzle

Muradiye'de 500 metre manyat ağ ile 5 ton balık ele geçirildi İzle

Ele geçirilen manyat ağı

Ali Bal İnci Kefali Kaçak Akalan Av Yasağı 

-Çuvallar içerisinde kaçak avlanmış balık

( VAN ) VAN

- Van'ın Muradiye ilçesinde 500 metre manyat tipi ağ ve 5 ton inci kefali balık geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Kolluğuna bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde 500 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 bin kilogram balık ele geçirildi. Yakalanan balık ve ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.
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