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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Munzur Çayı'nda kaybolan gencin cenazesi toprağa verildi - TUNCELİ

Munzur Çayı'nda kaybolan gencin cenazesi toprağa verildi - TUNCELİ

- Munzur Baba Cemevi'nden görüntü - Vatandaşların cenaze törenine gelmesi - Engin Eroğlu'nun ailesinin taziyeleri kabul etmesi - Cenaze merasiminin gerçekleşmesi - Eroğlu'nun yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması - Alevi Dedesi Zeynel Batar'ın dua edip, helallik istemesi - Engin Eroğlu'nun cenazesinin araca konulmasıMunzur Çayı'nda kaybolan gencin cenazesi toprağa verildi - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşen ve kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan Engin Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşen ve kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan Engin Eroğlu, toprağa verildi.
Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'ne getirilen 27 yaşındaki Eroğlu'nun cenazesi, Alevi dedesi Zeynel Batar'ın dua okuyarak helallik almasının ardından Yaylagünü köyü mezarlığında defnedildi.Cenaze merasiminde Eroğlu'nun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- OlayEroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli - Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.Eroğlu'nun cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Sarılar Kurtarma Ekibi Gözyaşı Cep Telefonu Hayvan 

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