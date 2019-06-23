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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor İzle

Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor İzle

Munzur Çayı'ndaki aramanın drone görüntüsü(Arşiv)

A Haber Jandarma Kurtarma Ekibi Alabalık Yolcu Otobüsü 

-Jandarma arama kurtarma ekiplerinin çalışması
-Kayıp gencin evinin önündeki kalabalık
-Gencin suya düştüğü noktada arama yapan ekipler
-jandarma arama kurtarma ekibinin çalışması
-Karayolundaki güvenlik önlemleri ve kayıp gencin evinin önünden görüntü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur çayına düşerek kayıp olan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor. 15 Haziran'da Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalı Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpması nedeniyle Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Munzur Çayı'ndan kent merkezine kadar uzanan alanda yapılan arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD, İl jandarma, emniyet, belediyeler, sağlık, Kayseri ve Malatya'dan gelen özel ekiplerin yanı sıra gönüllüler de katılıyor.
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