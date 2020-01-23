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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Münir Özkul ve Ayşen Gruda Beyoğlu'nda anıldı

Münir Özkul ve Ayşen Gruda Beyoğlu'nda anıldı

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Televizyon Sinema Salonu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi işbirliği ile Yeşilçam’ın usta oyuncuları Münir Özkul ve Ayşen Gruda’yı vefatlarının birinci yıldönümünde düzenlediği ‘Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri’ sergisiyle yad etti. Beyoğlu Belediyesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi işbirliği ile Yeşilçam’ın usta oyuncuları Münir Özkul ve Ayşen Gruda’yı vefatlarının birinci yıldönümünde düzenlediği ‘Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri’ sergisiyle andı. Galatasaray Meydanı’nda gerçekleşen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. “Bu millete bir arada gülmeyi öğrettiler” Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu millete bir arada gülmeyi öğrettiler, bizim insanımıza ait hasletleri en güzel şekilde sinema salonunda sonra televizyon ekranlarında milletimizle paylaştılar. Yeşilçam’da oynadıkları filmlerdeki bu afişler ise Anadolu’nun en ücra köşesinde yer buldu. Her şeyden önce insanımızın gönlünde yer buldu. Hepimiz özellikle Hababam Sınıfı ile tanıyoruz Münir Özkul ve Ayşen Gruda’yı kendi adıma rahmet diliyorum, ikisi de ayrı bir kıymet bizim için. Bu ülke bu değerleri unutmadı, unutmayacak. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak bu iki değere sahip çıkacak ve hatıralarını yaşatacağız” dedi.
“Rahmet, sevgi ve özlemle anıyoruz” Yeşilçam’ın iki önemli isminden bahseden Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasir Ahıskalı “Biz Beyoğlu Belediyesi olarak Yeşilçam’ın bu önemli iki ismini Münir Özkul ve Ayşen Gruda’yı vefatlarının sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bunlar Türk sinemasına verdikleri emekle, ortaya koydukları yapıtlarla Türk insanının gönül dünyasında çok ayrı bir yer edindiler” şeklinde konuştu.

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