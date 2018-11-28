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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Münevver Karabulut cinayeti ‘kayıp para’ davasından çıkan karar onandı

Münevver Karabulut cinayeti ‘kayıp para’ davasından çıkan karar onandı

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( İSTANBUL )- 6 polis ve 2 site görevlisinin cezaları onandı İSTANBUL

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- Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin euroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamera görüntülerini incelemedikleri iddiasıyla 6’şar bin lira adli para cezasına çarptırılan 6 polis ve 2 site görevlisinin cezaları onandı. Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin euroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamera görüntülerini incelemedikleri iddiasıyla polis memurları ve site görevlileri hakkında dava açılmıştı.Yargılama sonucunda polis memurları, G.K., İ.K., T.K., M.D., A.D. ve S.A., 'görevi kötüye kullanma', site görevlileri Y.P. Ve U.Y. “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlarından önce 10 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, hapis cezasını adli para cezasına çevirerek, sanıkların 6’şar bin lira adli para cezası ödemesine hükmetmişti. Sanıklardan Refik İ. ise beraat etmişti. Karabulut ailesinin avukatı karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, yerel mahkeme tarafından verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydederek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında sanıklara verilen adli para cezası kesinleşti.
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