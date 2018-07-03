Münbiçlilerden Türk askerine çağrı - GAZİANTEP

- Münbiçli Aclan kabilesinin Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Nevras Mahmut el - Hac Abdulvehhab El - Aclani ile röportajANKARA(AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesi için Türk ordusunu bekliyor.Suriye'nin Kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek yerlerinden edinen Münbiçler, Türkiye'nin ilçeye girmesiyle evlerine dönmeyi arzu ediyor.Münbiçli Aclan kabilesinin Beni Sait aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Nevras Mahmut el - Hac Abdulvehhab El - Aclani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraklarının teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini beklediklerini söyledi.
El - Aclani, "İnşallah Türkiye’nin çabalarıyla topraklarımızı PYD ve PKK’dan temizleyeceğiz. Türkiye ile Münbiç'e güven gelecek. Yaklaşık yarım milyona zorla hükmeden (YPG/PKK) kanserden kurtulacağız. Milletin malına göz dikenlerden uzak rahat bir nefes alacağız." dedi. Türk askerlerinin ilçeye huzur getireceğini vurgulayan El - Aclani, "PYD'yi defettikten sonra, ilçeyi sivil yönetimle idare edeceğiz. İnsanlara hizmet edeceğiz. Eğitime, sağlığa ve hastanelere önem vereceğiz. İnşallah Münbiç Suriye'ye örnek olacak." şeklinde konuştu. El - Aclan, ilçenin Kandil Dağı çeteleri tarafından yönetilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Münbiç’teki varlığını destekliyoruz. Afrin ve İdlib'de olduğu gibi Münbiç’e girmelerini destekliyoruz." diye konuştu.